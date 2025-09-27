Італія інвестує в культурну спадщину Одеси — 32,5 млн євро на реставрацію

Одеський міський голова Геннадій Труханов провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Італії в Україні Карло Формозою.

Мер подякував за сприяння участі українських ветеранів у Венеціанській регаті та розповів про розвиток реабілітаційних програм в Одесі, зокрема в сфері адаптивного спорту.

Обговорили італійську підтримку відновлення Одещини. Йшлося про реалізацію гранту в 32,5 млн євро, передбаченого угодою, підписаною на Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі. Кошти спрямують на реставрацію шести знакових одеських об'єктів, зокрема Художнього музею, Філармонії, Літературного музею та Будинку Зонтага, де планують створити Центр управління спадщиною ЮНЕСКО.

Також Італія долучилася до проєктів з обміну досвідом, створення освітніх програм і сталого управління культурною спадщиною міста.

На завершення візиту італійська делегація відвідала Одесу, аби привітати переможців міжнародного конкурсу оперних співаків RECITAR CANTANDO.