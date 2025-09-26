Юні пілоти: в Аккермані з’явиться гурток з управління дронами

Білгород-Дністровський міський центр дитячої творчості планує створити гурток з управління безпілотними літальними апаратами (БПЛА). Ідея вже включена до Стратегії розвитку закладу, однак наразі реалізація ініціативи гальмується через нестачу фінансування.

Про це під час пресконференції повідомила директорка центру Наталія Цвікова, пише «Бессарабія INFORM».

За словами очільниці, інтерес до дронів у дітей з’явився після демонстрації військових, які показували, як працюють безпілотники:

«Коли ми проводили змагання “Сокіл” (“Джура”), військові влаштували показову демонстрацію. Діти були в захваті — приміряли окуляри, бачили, як працює обладнання, самі піднімали дрон у спортивній залі. Це викликало справжній фурор», — розповіла Наталія Цвікова.

Втім, реалізація задуму потребує значних ресурсів. У центрі немає ні програмного забезпечення для комп’ютерів, ні самих дронів. А за державною програмою, навчання має бути дворічним: перший рік — теорія та симулятори, другий — практичні польоти.

«Ми маємо спочатку навчити дітей працювати з комп’ютерними симуляторами, а вже згодом — керувати справжніми дронами. Але без програмного забезпечення та техніки це неможливо», — додала директорка.

Цвікова підкреслила актуальність створення такого гуртка, особливо в умовах війни:

«Якщо ми змалечку навчатимемо дітей роботі з БПЛА, це стане у пригоді нашій державі. Ми маємо готувати молодь, яка буде зацікавлена в підтримці Збройних Сил. На першому місці — армія, на другому — медицина, а на третьому — освіта. І важливу роль тут відіграє позашкільна освіта».

Крім відкриття гуртка, у стратегії розвитку центру передбачено оновлення матеріально-технічної бази: капітальні ремонти, забезпечення укриття, модернізація приміщень.