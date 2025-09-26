В Одесі триває робота над створенням Меморіалу загиблим військовослужбовцям

В Одесі тривають роботи зі створення Меморіалу на честь загиблих воїнів. Його планують облаштувати на одному з міських кладовищ.

Під час чергової зустрічі представників міської влади з родинами полеглих військових та ветеранськими організаціями були представлені перші ескізи майбутніх надгробків. Обговорювалися три типи форм, кожен із яких має по дві варіації. Також показали зразки матеріалів для виготовлення — граніт і пісковик.

Як зазначив заступник міського голови Павло Вугельман, остаточне рішення щодо вигляду Меморіалу прийматиметься виключно родинами загиблих:

«Позиція мера чітка: саме родини мають вирішальне слово у цьому процесі. Вони шляхом голосування визначать, який варіант найбільше відповідає їхній пам’яті про близьких».

Крім меморіального аспекту, на зустрічі обговорили також питання соціального захисту та підтримки родин загиблих військовослужбовців.

Окрему увагу приділили підготовці до відзначення Дня захисників і захисниць України, який цьогоріч відзначатиметься 1 жовтня. У рамках заходів плануються меморіальні церемонії, зустрічі з ветеранами, культурні події та просвітницькі ініціативи, спрямовані на вшанування пам’яті загиблих і підтримку військових спільнот.