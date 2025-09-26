Укриття на території порту: у Чорноморську подбали про безпеку працівників

У порту Чорноморськ в Одеському районі встановили три мобільні захисні споруди. До кінця року там планують розмістити ще сім таких укриттів. Про це 26 вересня повідомила Адміністрація морських портів України.

Ці конструкції — частина масштабної програми з посилення безпеки в морських портах. Укриття розміщують безпосередньо на території терміналів, де працівники часто не мають змоги швидко дістатися до стаціонарних сховищ під час ракетної чи дронової загрози.

«Кожне укриття спроєктоване з урахуванням специфіки діяльності й дозволить максимально ефективно захистити персонал критичної інфраструктури, від якого залежить стабільність експортних перевезень України», — зазначили в АМПУ.

Порт Чорноморськ став першим, де впровадили нову систему безпеки. Наступними на черзі — порти Великої Одеси та Дунайського регіону. Загалом у межах програми передбачено встановлення 38 мобільних захисних споруд.