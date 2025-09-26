У Пересипському районі відкрили новий сучасний бювет: питна вода з артезіанської свердловини

В Одесі завершено будівництво нового бюветного комплексу з артезіанською свердловиною за адресою: вул. Героїв оборони Одеси, 60в. Це вже друге джерело якісної питної води у густонаселеному Пересипському районі.

Проєкт реалізовано з урахуванням сучасних вимог безпеки та комфорту. На території бювету побудовано технічну будівлю, приміщення для персоналу, встановлено насосну станцію, систему вентиляції й кондиціювання, протипожежну сигналізацію, а також дизель-генератор, що забезпечує безперебійну роботу у разі відключення електроенергії.

«Це не просто технічний об’єкт — це гарантія безпеки і турботи про людей. Ми відчули, наскільки важливо мати резервні джерела води, коли країна переживала перебої через ворожі атаки. Маємо ще один сучасний, надійний бювет, який відповідає всім вимогам», — зазначив міський голова Геннадій Труханов.

Комплекс обладнано артезіанською свердловиною глибиною понад 115 метрів, з дебітом води 3–4 кубометри на годину. Вода проходить повний цикл очищення, що включає:

аерування,

механічну фільтрацію,

зворотний осмос,

озонування,

сорбційне оброблення через вугільні фільтри.

Це забезпечує відповідність питної води гігієнічним нормам, що підтверджено лабораторними дослідженнями ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України.

Наразі в Одесі діє 17 бюветних комплексів, і мерія планує розширення мережі. У найближчих планах — будівництво ще двох бюветів: на вул. Академіка Сахарова та в районі вул. Владислава Бувалкіна.