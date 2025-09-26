Програма «Доступні ліки» розширюється: ще 85 нових препаратів для пацієнтів Одеси

Медичні заклади Одеси активно продовжують реалізовувати урядову програму «Доступні ліки», яка передбачає повне або часткове відшкодування вартості медикаментів для пацієнтів із хронічними захворюваннями.

У 2025 році лікарі міських закладів охорони здоров’я вже виписали понад 212 тисяч рецептів за цією програмою.

З 30 вересня 2025 року до переліку реімбурсації буде додано 85 нових препаратів, зокрема:

для вагітних та породіль — 3 препарати;

для лікування хвороб щитоподібної залози — 6;

від глаукоми — 8;

для дитячих захворювань — 5;

понад 60 — для боротьби з хронічними серцево-судинними, дихальними, метаболічними, психічними та неврологічними хворобами.

Після оновлення програма «Доступні ліки» охоплює 705 найменувань препаратів, серед яких: індапамід, латанопрост, левотироксин, метилдопа, тимолол, торасемід, фолієва кислота.

Програма сприяє економії коштів пацієнтів, підвищенню прихильності до лікування та допомагає уникати ускладнень унаслідок відмови від медикаментозної терапії.

Як скористатися програмою «Доступні ліки»:

Зверніться до свого лікаря (сімейного, терапевта або педіатра) для отримання електронного рецепта. Отримайте код рецепта на телефон (SMS із 16-значним кодом) або у вигляді друкованої довідки. Зверніться до будь-якої аптеки, яка працює за програмою реімбурсації, назвіть код — і отримайте ліки безоплатно або з частковою доплатою.

Аптеки, які беруть участь у програмі, позначені наліпкою «Тут є «Доступні ліки» на вході.

В Одесі одним із головних партнерів програми є мережа муніципальних аптек КП «Одесфарм».