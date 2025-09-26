П’ятьох лісових кошенят на Одещині врятував птахівник: їх випустять у дику природу

Історія появи в Ізмаїлі п’яти кошенят справжнього лісового кота, яку напередодні оприлюднив еколог Іван Русєв, отримала продовження — і виявилася ще більш зворушливою. Малюків врятував птахівник із села Главані Арцизької громади, який почув про загиблу дику кішку та самотужки відшукав її дитинчат біля залізничної колії.

Про це «Бессарабії INFORM» розповіла директорка Ізмаїльської станції юних натуралістів Людмила Філобок.

Як з’ясувалося, чоловік, який займається голубами, дізнався від місцевих жителів, що в полі знайшли мертву дику кішку, яка, судячи з усього, нещодавно народила. Птахівник вирішив діяти — і знайшов п’ятьох виснажених кошенят. Вони, ймовірно, близько двох діб були без їжі. Чоловік тимчасово помістив малюків у клітку для голубів, але, побачивши, в якому вони стані, вирішив не передавати їх до Київського зоопарку, як планував спочатку.

О 5-й ранку у середу він привіз кошенят до Ізмаїльської станції юних натуралістів. Там їм надали першу допомогу та поселили у вольєрі, де раніше мешкали білки.

«Очі у них були закислі, животи — здуті, ймовірно, через паразитів. Ми вже другий день капаємо їм оченята, даємо спеціальний дитячий антибіотик та відгодовуємо курячим м’ясом», — розповіла Людмила Філобок.

Вона також зв’язалася з керівництвом Національного парку «Тузлівські лимани», яке погодилося прийняти кошенят після того, як їх підгодують і зміцнять.

«Кошенята не зовсім чистокровні нащадки лісового кота, бо ці тварини легко схрещуються зі свійськими котами. Але між тим вони дуже агресивні: сичать, б’ються, дряпають одне одного і їх не можна брати до рук, поки не нагодуєш», — додає директорка.

Незважаючи на це, пухнастики демонструють культурну поведінку — ходять у спеціальний лоток.

«Дитинчата у лісових котів народжуються в травні, а в жовтні вже стають самостійними. Цим кошенятам всього два місяці, їх треба ще майже місяць відгодовувати», — пояснює Людмила Іванівна.

Вона також висловила занепокоєння, що відпускати малечу в дику природу взимку зарано, бо вони ще не досить самостійні, але тримати їх довго в неволі теж не можна.

«Будемо разом із керівництвом Національного парку «Тузлівські лимани» вирішувати подальшу долю малечі», — резюмувала директорка.

Цікаво знати: Лісовий кіт — рідкісний вид, занесений до Червоної книги України. Його збереження має надзвичайне значення для екосистеми півдня країни.