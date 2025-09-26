Напали на перехожого та вдарили каменем у голову: в Одесі затримали двох грабіжників

В Одесі затримали двох молодих чоловіків, які ввечері напали на перехожих у Хаджибейському районі, побили одного з них, пограбували, а під час втечі завдали йому важку травму. Про це повідомили в поліції Одеської області.

Інцидент стався минулого тижня. Двоє незнайомців підійшли до компанії з двох хлопців на одній із вулиць району під приводом «попросити цигарку». Несподівано вони розпилили в обличчя перехожим сльозогінний газ, побили одного з них, відібрали його сумку з особистими речами та спробували втекти.

Коли 20-річний потерпілий спробував наздогнати нападників, один із них кинув у його бік камінь, влучивши у скроню. Хлопець упав, а зловмисники зникли.

Потерпілого госпіталізували. Медики діагностували у нього: закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, рублену рану в ділянці скроні.

Поліцейським знадобилося кілька днів, щоб встановити особи правопорушників. У результаті злагодженої роботи управлінь карного розшуку, кримінального аналізу, слідчих та оперативників відділення поліції № 3 (Одеське районне управління поліції № 1), під процесуальним керівництвом Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси, нападників вдалося вирахувати.

Ними виявилися 23- та 20-річні жителі Роздільнянського району, які приїхали до Одеси на заробітки. Після скоєння злочину вони поїхали до знайомого в Одеський район, де переховувались.

Наразі зловмисники поміщені під варту. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.