Кілія готується до святкування Дня міста: ярмарок, спорт і допомога військовим

У Кілії триває активна підготовка до святкування Дня міста, який цьогоріч заплановано на 18 жовтня. Формат заходу залишиться традиційним — благодійний ярмарок, спортивні змагання та урочистості. Проте масштаби події планують значно розширити, аби зібрати більше коштів для підтримки українських військових.

Про це під час сесії Кілійської міської ради 26 вересня розповів міський голова Вячеслав Чернявський.

«Цього разу хочемо залучити не лише навчальні заклади, а й усі села громади та фермерські господарства. Вони мають показати свій колорит, пригостити гостей стравами й представити свої підприємства», — зазначив мер.

Ярмарок розміститься на вулиці Миру, яку планують перекрити від Поштової до Ярослава Мудрого. Вздовж вулиці — торгові точки з продукцією, їжею, виступами та майстер-класами.

Нагадаємо, у 2024 році Кілія, офіційно визнана Кабміном найдавнішим містом України, відзначала своє 2706-річчя. Тоді вдалося зібрати понад 250 тисяч гривень під час ярмарку, організованого навчальними закладами. Цьогоріч організатори розраховують на ще більшу суму, яку передадуть на потреби ЗСУ.

Мер міста також згадав популярну карагметську печеню — візитівку села Шевченкове, яка свого часу навіть стала темою фестивалю. Подібні локальні ініціативи стануть частиною святкування і цього року.

Святкування традиційно розпочнеться зі вшанування пам’яті загиблих Героїв на Алеї Слави, а далі — спортивні змагання, благодійна торгівля, спілкування та концерти.