Замовила вбивство рідного брата за 20 тисяч гривень — справу передали до суду

Злочинні плани жінки цьогоріч весною викрили та задокументували співробітники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські дізналися, що 50-річна жителька Авангардівської громади має намір позбутися старшого брата, і підшукала для його вбивства двох виконавців. У такий спосіб вона хотіла усунути претендента на частину будинку, що дістався їм та ще одній сестрі у спадок після смерті матері.

Сестру, яка проживає за кордоном, зловмисниця планувала переконати відмовитись від своєї долі, а брата, який знаходиться в Україні, вона вирішила «прибрати», оцінивши його життя в 20 тисяч гривень.

Під час зустрічі із чоловіками, які погодилися на злочинне замовлення, фігурантка надала їм інформацію про родича, його місце перебування та розпорядок дня, і зауважила: спосіб убивства не має значення, а важливий лише результат.

Провівши спецоперацію, правоохоронці інсценували вбивство чоловіка, створивши переконливі для замовниці фото. Щойно «виконавці» продемонстрували жінці «докази виконаної роботи», вона передала їм обіцяну суму грошей, після чого була затримана поліцейськими у процесуальному порядку. В подальшому за клопотанням слідчих суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Розрахункові кошти та мобільний телефон фігурантки були вилучені правоохоронцями в якості речових доказів.

Як повідомив слідчий у справі Владислав Білічук, досудове розслідування завершено. Зібравши достатню кількість доказів, жінці було висунуто обвинувачення в готуванні до умисного вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, вчиненому з корисливих мотивів на замовлення. Обвинувальний акт скеровано на розгляд до суду. Згідно з санкцією п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, максимальне покарання, яке загрожує правопорушниці, – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.