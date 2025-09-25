У пункті пропуску «Рені-авто» затримали іноземця з наркотиками

На кордоні з Румунією прикордонники Ізмаїльського загону запобігли спробі незаконного переміщення наркотичних речовин до України.

Як повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби, під час перевірки рейсового автобуса Mercedes, який прямував з Румунії, службовий пес Джой виявив підозрілий багаж 37-річного громадянина Франції.

У його особистих речах знайшли пакунки та зіп-пакети з наркотичними речовинами. Експрес-тест підтвердив наявність кокаїну, екстазі та марихуани.

За цим фактом прикордонники передали інформацію до Національної поліції. Виявлене кваліфікують як ознаки кримінального правопорушення за ст. 305 Кримінального кодексу України – контрабанда наркотичних засобів.