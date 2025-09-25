Побив і залишив помирати: одеситу загрожує до 10 років в’язниці

В Одесі 61-річний чоловік до смерті побив свою співмешканку під час сварки та втік. Жінку він звинуватив у «поганому веденні господарства», після чого жорстоко побив кулаками й палкою, залишив у квартирі та зник.

Через кілька днів тіло 65-річної жінки виявили родичі після сигналу від занепокоєних сусідів. За попередніми висновками, вона померла від численних переломів ребер і больового шоку.

Зловмисника знайшли в підвалі багатоповерхівки в іншому районі міста. Він зізнався у скоєному.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд взяв його під варту. Триває досудове розслідування.