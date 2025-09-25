Пішли без попередження: в Одесі розшукали трьох підлітків

Учора, 24 вересня, до поліції звернулися матері трьох підлітків — двох хлопців 15 і 12 років та 14-річної дівчини — які зникли у період з 22 по 24 вересня в Київському та Хаджибейському районах Одеси. Діти пішли з дому без попередження, залишивши телефони.

До їхніх пошуків залучили особовий склад поліції. Правоохоронці оперативно встановили, що підлітки можуть перебувати разом. Вже за годину їх знайшли в одному з населених пунктів Одеського району. Двоє з них ночували у третього, а потім усі разом гуляли містом і поїхали за межі Одеси.

Протиправних дій щодо дітей не скоєно. Їх повернули додому. З родинами провели профілактичні бесіди, наголосивши на важливості спілкування та контролю.