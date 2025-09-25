Озеро Катлабух примусово наповнюватимуть водою з Дунаю — виділено 4 мільйони гривень

В Одеській області розпочали примусове закачування води з Дунаю в озеро Катлабух, яке критично міліє. Про це 25 вересня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Катлабух — одне з найбільших придунайських озер регіону — стрімко втрачає воду. За словами голови Ізмаїльської РДА Родіона Абашева, ще в червні рівень води знизився майже до "мертвого об’єму", і 30 червня стартувала перша фаза примусового наповнення.

Ситуація загрожує не лише екологічним балансом, а й водопостачанню та аграрному сектору півдня Одещини.

У рамках обласної програми "Аграрна Одещина" на реалізацію проєкту вже спрямували 4 мільйони гривень. За словами Кіпера, закачування води має стабілізувати рівень водойми.

Водночас фахівці наголошують: для довгострокового вирішення проблеми мілководдя потрібна комплексна гідротехнічна стратегія з урахуванням кліматичних змін у Придунав’ї.