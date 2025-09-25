Одеські новини ТОП Новини 

На площі Незалежності в Одесі оновлюють світлофор

Комунальна установа «СМЕП» розпочала модернізацію світлофорного об’єкта на площі Незалежності.

Роботи триватимуть протягом двох тижнів. У цей період можливі тимчасові відключення світлофорів.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними на дорозі, дотримуватися правил дорожнього руху та завчасно планувати свій маршрут.

