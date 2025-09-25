Лікар за 5 хвилин: в одеській лікарні впровадили нову систему реагування

В Одеській клінічній лікарні №11 запрацювала нова система виклику лікарів, яка дозволяє оперативно залучати спеціалістів до приймального відділення за допомогою одного натискання кнопки. Про це повідомили в медзакладі.

За словами чергової лікарки Лариси Корнєєвої, система дозволяє обрати спеціаліста та вказати час його прибуття відповідно до стану пацієнта. Лікар отримує повідомлення на мобільний телефон, приходить до приймального відділення та супроводжує пацієнта до оглядової кімнати.

"По швидкій допомозі нам доставили пацієнтку, яка потребує консультації терапевта. Я натискаю кнопку, обираю спеціаліста і визначаю час — наприклад, 15 хвилин. Протягом цього часу лікар приходить, надає консультацію та термінову допомогу", — пояснила Корнєєва.

Директор лікарні Вадим Стоєв додав, що пацієнти у приймальному відділенні розподіляються за трьома зонами:

Червона зона — критичний стан (лікар має прибути за 5 хвилин)

Жовта зона — середньої тяжкості (15 хвилин)

Зелена зона — планові пацієнти (30 хвилин)

Така система дозволяє медичному персоналу оперативно реагувати на найважчі випадки, економити час та надавати допомогу вчасно. Зокрема, у випадку гострого інсульту кожна хвилина може бути вирішальною.

За словами Стоєва, система діє з 1 вересня. Раніше чергові лікарі телефонували колегам вручну, що займало більше часу. Тепер при потребі можна викликати одразу кількох спеціалістів, а всі дії автоматично фіксуються в системі. Адміністрація лікарні бачить повну картину — кількість викликів, які лікарі залучені, у якій зоні перебуває пацієнт тощо.