Брали кредити під неіснуюче житло: в Одесі викрили багатомільйонну аферу

В Одесі викрили масштабну шахрайську схему, організовану 49-річним директором агентства нерухомості. До злочинної діяльності він залучив нотаріусів, реєстратора, колишнього працівника банку та фахівців з підробки документів.

Фігуранти незаконно заволоділи шістьма квартирами померлих громадян, підробляючи документи на фіктивних спадкоємців. Частину документів нібито видавали в рф — щоб ускладнити перевірку в Україні. Загальна вартість привласненої нерухомості — понад 7 млн грн.

Друга схема полягала в оформленні кредитів під фіктивне житло, зареєстроване на підставних осіб із фальшивими паспортами та довідками про доходи. Таким чином зловмисники отримали з банків понад 5,7 млн грн.

Загальна сума збитків перевищує 12 мільйонів гривень. Дев’ятьом особам вже повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи — тримання під вартою із можливістю застави (до 12 млн грн) або домашній арешт. На нерухомість накладено арешт. Слідство триває під керівництвом Одеської обласної прокуратури.