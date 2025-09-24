Відреставровані двері столітнього будинку на Вадима Корженка знову сяють красою

В Одесі на вулиці Вадима Корженка, 39 (колишня Осипова, 39) відреставрували двері будинку, якому понад сто років.

Про це повідомляє реставраційна майстерня «Тисячі дверей Одеси».

«Майстри "Тисячі дверей" відновили дерев’яну конструкцію та кожен різьблений елемент, повернувши дверям їхню вишукану красу. Геометричні деталі та орнаменти знову грають світлом і тінню, підкреслюючи архітектурний стиль будівлі», — розповідають реставратори.

Крім того, оновили скло, встановили сучасний доводчик, відновили фурнітуру і додали електроригельний замок. Тепер ці двері не лише прикрашають будинок, а й надійно служать його мешканцям.