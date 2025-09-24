В Одесі вшанували Міжнародний день жестових мов та осіб із порушенням слуху

До Міжнародного дня жестових мов (23 вересня) та Дня осіб з інвалідністю по слуху, який відзначають в останню неділю вересня, в Одесі проходять тематичні заходи — триватимуть до 30 вересня.

24 вересня в Центрі культури та відпочинку Українського товариства глухих відбулась урочиста подія. Представники міськради привітали учасників, вручили почесні грамоти активістам товариства та подякували за внесок у розвиток спільноти.

Глядачів потішили концертною програмою учні Одеської спеціальної школи №91 — на сцені звучали музичні й танцювальні номери, гумористичні сценки та стендапи.

Захід організувала Одеська обласна організація «Українське товариство глухих».