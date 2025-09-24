В Одесі водій Hyundai збив 86-річного пішохода на Базарній вулиці
Сьогодні вранці, 24 вересня, на вулиці Базарній 61-річний водій автомобіля Hyundai наїхав на 86-річного пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. Потерпілого з травмами госпіталізували до лікарні.
За словами начальника відділу розслідувань ДТП Дмитра Слюти, водій був тверезий. Наразі правоохоронці вирішують питання відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та патрульні. Поліція закликає пішоходів користуватися лише пішохідними переходами та бути помітними в темний час, а водіїв — дотримуватися швидкісного режиму та уважності на дорозі.
