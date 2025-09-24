В Одесі викрито схему ухилення від мобілізації за $4 тисячі

Правоохоронці затримали 45-річного військовослужбовця, який за $4 тисячі обіцяв військовозобов’язаному оформити фіктивне зарахування до добровольчого формування територіальної громади. З таким посвідченням чоловік мав уникнути реального призову.

Фігурант запевняв, що вплине на посадовців Сил тероборони, натякаючи на "труднощі" без оплати. Після передачі коштів його затримали, а гроші вилучили.

Солдату повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із заставою понад 605 тисяч гривень.

Слідство триває, встановлюються можливі співучасники.

Відділ комунікації поліції Одещини