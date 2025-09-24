В Ізмаїлі судитимуть юнака, який угнав авто і покинув його в полі

Поліція завершила досудове розслідування щодо 19-річного жителя Ізмаїла, який незаконно заволодів автомобілем. Обвинувальний акт вже передали до суду. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

У серпні рятувальники виявили згорілий Peugeot на околиці міста. Власник авто пояснив, що залишив його біля будинку з ключами в замку та незачиненими дверима. Зникнення виявили вже зранку.

Порушник, який повертався додому під час комендантської години, побачив незамкнену автівку й вирішив "покататися". Коли машина заглохла у полі, він покинув її. Пізніше вона загорілася через несправність проводки. Збитки оцінили у понад 157 тис. грн.

Справу розслідували під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури. Поліція закликає громадян не залишати автівки відкритими та без нагляду.