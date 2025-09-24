Світло в Одесі відключатимуть через ремонт: графік і райони
Сьогодні в Одесі знову проводять ремонтні роботи на електромережах, через що у низці районів тимчасово відключатимуть світло. Енергетики радять заздалегідь підготуватися: зарядити гаджети та мати необхідне під рукою.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1- 6 Садова,
- Чайкова, 1-71,
- Глаубермана,
- Маріупольська, 20-68,
- Південна дор., 1-73,
- пров. Квантовий, 1-27,
- Кошиця, 1-69,
- Донецька, 1-25,
- Південна, 8,
- Кишинівська, 2-24,
- Світла, 1,
- Похила, 1-174,
- Мала Садова, 1-22,
- Бардаха, 12,
- Керченська, 27-62,
- Кузнецова, 3-14,
- пров. 1,3й Керченський, 3-11,
- Л.Українки, 10-20,
- Велика Садова, 1- 52,
- Миколаївська дор., 65,
- Луценка, 1,1а,
- Шептицького, 1-5,
- Штильова, 2-118,
- пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
- пров. Одеський, 3-7,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Роботи до 18:00
- Котляревського, 5-34,
- Крашевського, 36-52,
- Мацієвської, 41-60,
- Трусовська, 39-60.
Роботи до 19:00
Авангардна, 1-31,
- Івахненка, 71-79,
- Літня, 1-30,
- Обривиста, 1-22.
Роботи до 20:00
Південний РЕМ:
- І.Рабіна, 25,
- Є.Танцюри, 49-61,
- пр. Князя Я.Мудрого, 34-40,
- Н.Сотні, 79-91.
Роботи до 17:00
- Приморська, 138а,
- Сонячна, 29,
- пров. Приморський, 2-4,
- просп. Свободи, 66-105.
Роботи до 20:00
