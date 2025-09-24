Одеські новини ТОП Новини 

Світло в Одесі відключатимуть через ремонт: графік і райони

редактор

Сьогодні в Одесі знову проводять ремонтні роботи на електромережах, через що у низці районів тимчасово відключатимуть світло. Енергетики радять заздалегідь підготуватися: зарядити гаджети та мати необхідне під рукою.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1- 6 Садова,
  • Чайкова, 1-71,
  • Глаубермана,
  • Маріупольська, 20-68,
  • Південна дор., 1-73,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • Кошиця, 1-69,
  • Донецька, 1-25,
  • Південна, 8,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Світла, 1,
  • Похила, 1-174,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Бардаха, 12,
  • Керченська, 27-62,
  • Кузнецова, 3-14,
  • пров. 1,3й Керченський, 3-11,
  • Л.Українки, 10-20,
  • Велика Садова, 1- 52,
  • Миколаївська дор., 65,
  • Луценка, 1,1а,
  • Шептицького, 1-5,
  • Штильова, 2-118,
  • пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 18:00

  • Котляревського, 5-34,
  • Крашевського, 36-52,
  • Мацієвської, 41-60,
  • Трусовська, 39-60.

Роботи до 19:00

Авангардна, 1-31,

  • Івахненка, 71-79,
  • Літня, 1-30,
  • Обривиста, 1-22.

Роботи до 20:00

Південний РЕМ:

  • І.Рабіна, 25,
  • Є.Танцюри, 49-61,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 34-40,
  • Н.Сотні, 79-91.

Роботи до 17:00

  • Приморська, 138а,
  • Сонячна, 29,
  • пров. Приморський, 2-4,
  • просп. Свободи, 66-105.

Роботи до 20:00

