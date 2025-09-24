Світло в Одесі відключатимуть через ремонт: графік і райони

Сьогодні в Одесі знову проводять ремонтні роботи на електромережах, через що у низці районів тимчасово відключатимуть світло. Енергетики радять заздалегідь підготуватися: зарядити гаджети та мати необхідне під рукою.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1- 6 Садова,

Чайкова, 1-71,

Глаубермана,

Маріупольська, 20-68,

Південна дор., 1-73,

пров. Квантовий, 1-27,

Кошиця, 1-69,

Донецька, 1-25,

Південна, 8,

Кишинівська, 2-24,

Світла, 1,

Похила, 1-174,

Мала Садова, 1-22,

Бардаха, 12,

Керченська, 27-62,

Кузнецова, 3-14,

пров. 1,3й Керченський, 3-11,

Л.Українки, 10-20,

Велика Садова, 1- 52,

Миколаївська дор., 65,

Луценка, 1,1а,

Шептицького, 1-5,

Штильова, 2-118,

пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,

пров. Одеський, 3-7,

пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 18:00

Котляревського, 5-34,

Крашевського, 36-52,

Мацієвської, 41-60,

Трусовська, 39-60.

Роботи до 19:00

Авангардна, 1-31,

Івахненка, 71-79,

Літня, 1-30,

Обривиста, 1-22.

Роботи до 20:00

Південний РЕМ:

І.Рабіна, 25,

Є.Танцюри, 49-61,

пр. Князя Я.Мудрого, 34-40,

Н.Сотні, 79-91.

Роботи до 17:00

Приморська, 138а,

Сонячна, 29,

пров. Приморський, 2-4,

просп. Свободи, 66-105.

Роботи до 20:00