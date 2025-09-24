Ще 87 переселенців із Донеччини знайшли прихисток на Одещині

За серпень-вересень 2025 року до Одеської області прибули 87 внутрішньо переміщених осіб із прифронтових міст Донеччини — Мирнограда, Добропілля та Костянтинівки. Серед них — четверо дітей, 41 пенсіонер і 18 людей з інвалідністю.

Переселенці отримують необхідну допомогу та тимчасове житло в Болградському, Подільському та Роздільнянському районах.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер запевнив, що регіон робить все, аби забезпечити безпеку та гідні умови життя для всіх, хто змушений був покинути свої домівки. Також він додав, що в області ще є вільні місця для тимчасового розміщення ВПО.

Кіпер зазначив, що від початку російської агресії у 2014 році Одещина стала домом для понад 220 тисяч переселенців. Серед них майже 50 тисяч дітей, понад 10 тисяч людей з інвалідністю та понад 32 тисячі пенсіонерів.