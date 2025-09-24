Перейменували парк і дві вулиці в Одесі

24 вересня на сесії Одеської міської ради депутати підтримали рішення про перейменування парку та кількох вулиць на честь видатних діячів і загиблих захисників України.

Парк на розі Фонтанської дороги та проспекту Лесі Українки в Приморському районі, раніше відомий як парк Космонавтів, тепер офіційно носить ім’я Лесі Українки — видатної української поетеси.

Вулиця Чапаєва в Пересипському районі отримала нову назву — на честь В’ячеслава Кирилова, бійця спецпідрозділу "Шторм" та полку "Азов". Він загинув у лютому 2015 року під час боїв під Широкіним. За мужність В’ячеслав був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня та іншими державними відзнаками.

Вулиця Середня у Хаджибейському районі перейменована на честь Олександра Свища, військовослужбовця Третьої окремої штурмової бригади, який брав участь у боях під Києвом, Запоріжжям, Херсоном та Донеччиною, загинув у вересні 2023 року під Бахмутом. Посмертно він отримав орден «За мужність» III ступеня та Золоту Зірку Героя України.

У Київському районі вулиці Сакко та Архітектора Дмитренка об’єднали в одну вулицю — Архітектора Дмитренка.

Ці зміни були попередньо підтримані жителями міста під час громадського голосування, яке тривало з 1 травня до 1 липня 2025 року. Натомість пропозиція назвати Канатний провулок іменем Міхая Емінеску не отримала достатньої підтримки.