Одесити можуть безкоштовно перевірити свій слух

25 вересня 2025 року в медичних закладах Одеси проведуть День профілактики та раннього виявлення порушень слуху для дорослого та дитячого населення.

Профілактична акція організована за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського центру здоров’я.

Цього дня всі охочі зможуть безоплатно пройти профілактичне обстеження у профільних фахівців та отримати консультацію, за потреби – направлення на аудіометрію.

Медики нагадують: за перших ознак погіршення слуху необхідно звертатися до спеціалістів, тому що причиною зниження слуху можуть стати ускладнення після інфекційних захворювань, черепно-мозкові травми, акустичні травми, що актуально у воєнний час тощо.

Для перевірки слуху 25 вересня звертайтеся до міських закладів охорони здоров’я за адресами:

Для дорослого населення

1. Консультативно-діагностичний центр № 6

вул. Добровольців, 26а, 5-й поверх, каб. № 514, з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00.

2. Консультативно-діагностичний центр № 20

вул. Левітана, 62, 3-й поверх, каб. № 329, з 8:00 до 13:00;

5-й поверх, каб. № 565, з 8:00 до 13:00.

3. Консультативно-діагностичний центр № 29

вул. Академіка Заболотного, 32а, 3-й поверх, каб. № 34, з 8:00 до 13:00.

4. Міська клінічна лікарня № 1, консультативно-діагностичні відділення

вул. Болгарська, 38, 5-й поверх, каб. № 501, з 8:00 до 12:00;

вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, каб. № 10, з 8:00 до 19:00;

вул. Житомирська, 2, 3-й поверх, каб. № 319, з 8:00 до 14:00.

5. Міська лікарня № 5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, каб. № 6, з 8:00 до 18:00.

6. Міська лікарня № 8, консультативно-діагностичне відділення

Фонтанська дор., 110, 1-й поверх, каб. № 103, з 9:00 до 14:00.

7. Міська клінічна лікарня № 10, діагностично-консультативний центр № 1

вул. Олексія Вадатурського, 61а, вхід № 1, 2-й поверх, каб. № 5, з 8:00 до 18:00.

8. Міська клінічна лікарня № 11, консультативно-діагностичний центр

вул. Віталія Нестеренка, 5г, 2-й поверх, каб. № 13, з 12:00 до 14:00.

Для дитячого населення

1. Дитяча міська поліклініка № 1

вул. Праведників світу, 36, 2-й поверх, каб. № 17, з 9:00 до 19:00.

2. Дитяча міська поліклініка № 2

вул. Владислава Бувалкіна, 59, 2-й поверх, каб. № 213, з 9:00 до 14:00 та з 14:00 до 19:00;

просп. Князя Володимира Великого, 67, 1-й поверх, каб. № 2, з 9:00 до 14:00.

3. Дитяча міська поліклініка № 3

вул. Єврейська, 11, 2-й поверх, каб. № 36, з 8:00 до 14:30.

4. Дитяча міська поліклініка № 4

вул. Добровольців, 26, 3-й поверх, каб. № 328, з 9:00 до 14:00.

5. Дитяча міська поліклініка № 5

вул. Євгена Танцюри, 80, 1-й поверх, каб. № 6, з 8:00 до 19:00.

6. Дитяча міська поліклініка № 6

вул. Академіка Філатова, 7а, 2-й поверх, каб. № 34, з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 19:00.

7. Дитяча міська поліклініка № 7

вул. Старопортофранківська, 46, 2-й поверх, каб. № 25, з 9:00 до 14:00.

8. Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. акад. Б.Я. Резніка

вул. Всеволода Змієнка, 10, 1-й поверх, каб. № 3, з 15:00 до 17:00.