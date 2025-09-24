Одесит друкував фальшиві документи для виїзду за кордон — загрожує 9 років

Поліція затримала 35-річного одесита, який за гроші виготовляв фальшиві документи: посвідки на проживання, закордонні паспорти, довідки про інвалідність, пенсійні та військові посвідчення. За 1500 доларів він пообіцяв клієнту повний пакет фіктивних паперів, що дозволили б уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Документи зловмисник створював удома, використовуючи підроблені печатки державних установ. Готові "пакети" відправляв поштою разом з інструкцією щодо використання. Розрахунок проводився через криптовалюту.

Під час обшуку правоохоронці вилучили десятки підроблених документів, печатки, обладнання для фальсифікації та інші речові докази. Слідство триває.

Чоловікові повідомили про підозру за статтями ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу. Йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із заставою понад 908 тис. грн.