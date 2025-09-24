Одеса встановлює партнерство з бразильською Новою Одесою

Одеська міськрада підтримала рішення про встановлення партнерських відносин із містом Нова Одеса (Бразилія) — тезкою нашого міста, розташованою в передмісті Сан-Паулу.

«Історія цього міста почалася саме з нашої Одеси. Його заснували після візиту міністра сільського господарства штату Сан-Паулу до України у 1905 році. Першими жителями стали одесити», — зазначив мер Геннадій Труханов.

Цього року Нова Одеса відзначає 120-річчя. У рамках святкувань вже відбулося спільне відзначення Дня Незалежності України та Дня Одеси. За підтримки українського посольства налагоджується міжмуніципальне співробітництво.

Україна також вперше буде представлена на щорічному бразильському ярмарку націй — поруч із стендами Італії, США, Іспанії та інших країн. Одеса вже готує власну експозицію.