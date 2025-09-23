Поліція документує наслідки ворожого удару по Одещині

Унаслідок ворожої атаки по Білгород-Дністровському району зафіксовано пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

На жаль, внаслідок обстрілу загинула літня жінка, ще кілька чоловіків дістали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих та масштабу руйнувань наразі уточнюється.

Поліція документує наслідки російського обстрілу: збирає докази, опитує очевидців, забезпечує охорону правопорядку. До виконання завдань залучено 24 працівники поліції.