Оперативний штаб працює після нічної атаки на Одесу

У ніч на 23 вересня Одеса знову зазнала ворожої атаки. Унаслідок обстрілу в Київському районі пошкоджено дев’ять житлових будинків і навчальний заклад.

З 8:00 у районі почав роботу оперативний штаб для координації ліквідації наслідків атаки.

До аварійно-відновлювальних робіт залучені співробітники КП «ЖКС «Вузівський», районної адміністрації, КП «Міські дороги», а також спеціальна техніка.

Станом на 9:00 зафіксовано пошкодження 130 вікон у житлових будинках та 30 — у приміщенні навчального закладу. Роботи з тимчасового закриття отворів плівкою та ОСБ-плитами тривають.

На цей час до оперативного штабу звернулися 19 мешканців постраждалих будинків. Штаб працюватиме сьогодні до 17:00.