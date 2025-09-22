Вибухи в Одесі: місто під атакою балістичних ракет

Ввечері 22 вересня в Одеській області оголосили повітряну тривогу приблизно о 20:22. За наявною інформацією, існувала загроза атаки дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про запуск ворожого безпілотника з напрямку моря у бік Одеси. О 21:02 в місті зафіксували перший вибух, ще один пролунав приблизно за хвилину.

Моніторингові ресурси також зазначають, що під час атаки дронів виникла загроза застосування балістичного озброєння з боку окупованого Криму. Ймовірно, цього разу Росія використала ракету "Іскандер-М". Над містом було помічено стовп диму.

Станом на цей момент місцева влада не надала офіційних коментарів щодо інциденту, а інформація про можливі наслідки атаки відсутня.