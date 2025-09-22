В Одесі відбулися змагання з кульової стрільби серед ветеранів та осіб з інвалідністю

20 вересня 2025 року в Одесі пройшли змагання з кульової стрільби серед ветеранів та осіб з інвалідністю.

Програма заходу передбачала 10 пробних і 10 залікових пострілів. Усього в змаганнях взяли участь 36 осіб, які сформували 12 команд. Серед учасників — представники спортивного клубу для осіб з інвалідністю «Одеса-Баскет», комунальної установи «Сервісний офіс ХАБ "Ветеран"», Пересипського підрозділу цієї установи, а також громадської організації «Ветеран ХАБ Одеса».

Призери та переможці отримали кубки, медалі та грамоти.

Цей захід став не лише спортивним змаганням, а й платформою для фізичної реабілітації, взаємної підтримки та демонстрації сили духу учасників. Він надав можливість ветеранам та людям з інвалідністю проявити свої навички, відчути командну підтримку й зміцнити віру в себе через адаптивний спорт.