У Ізмаїлі чоловік з ножем пограбував магазин: йому загрожує до 15 років ув’язнення

Увечері минулого тижня до поліції надійшло повідомлення від адміністратора одного з торговельних закладів Ізмаїла про зухвале пограбування. За словами працівників магазину, невідомий чоловік узяв продукти та пройшов повз касу, не сплативши за товар. Коли продавчиня зробила зауваження, зловмисник дістав ніж, пригрозив жінці розправою і втік з місця події.

Оперативники районного відділу поліції менш ніж за дві години встановили особу правопорушника, розшукали його та затримали. Ним виявився 32-річний житель Ізмаїла. Під час невідкладного обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили ніж і направили його на експертизу.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану, із застосуванням погроз насильства, небезпечного для життя або здоров’я потерпілого.

Суд, розглянувши клопотання слідчих, обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Згідно з чинним законодавством, йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури.