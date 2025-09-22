Одеська прокуратура відсудила понад 10 мільйонів гривень у Припортового заводу за борги перед ДСНС

Одеська обласна прокуратура через суд домоглася стягнення понад 10 мільйонів гривень заборгованості з Одеського припортового заводу на користь Головного управління ДСНС в області. Про це повідомляє «Бессарабія INFORM» із посиланням на пресслужбу відомства.

Як зазначають у прокуратурі, на території хімічного підприємства, де існує підвищений ризик виникнення масштабних пожеж, обов’язковою умовою є функціонування державного пожежно-рятувального підрозділу. Водночас із липня 2023 року завод перестав сплачувати кошти за договором пожежної охорони.

У зв’язку з цим прокуратура звернулася до господарського суду, який визнав її вимоги обґрунтованими та повністю задовольнив позов.