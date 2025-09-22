Одеса прибирає: в парку Шевченка пройшов масштабний суботник
Минулої суботи в одеському парку імені Тараса Шевченка відбулася масштабна екологічна акція — суботник до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day.
Організаторами заходу виступили Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine спільно з міжнародною організацією Let’s Do It World. До акції долучилися й працівники Комунального підприємства «Міськзелентрест».
Близько 200 учасників — волонтерів, небайдужих одеситів та комунальників — об’єдналися заради спільної мети: очистити територію парку від випадкового сміття. Завдяки злагодженій роботі та допомозі «Міськзелентресту» сміття було оперативно зібране й вивезене.
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews