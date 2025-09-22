Нічна ДТП на Одещині: постраждали водій мотоцикла та пішохід

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 21 вересня, близько 23:00, у селі Вигода.

За попередніми даними, 19-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 39-річного пішохода, який рухався по дорозі у попутному напрямку.

Унаслідок зіткнення обидва — і водій, і пішохід — отримали тілесні ушкодження. Їх було госпіталізовано до міської лікарні каретою швидкої допомоги. У мотоцикліста відібрали біологічні зразки для перевірки на стан сп’яніння.

На місці працювали співробітники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції №2.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

У межах кримінального провадження призначено низку судових експертиз. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.