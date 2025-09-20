На Одещині в ДТП постраждали четверо осіб

19 вересня на трасі Серпневе–Арциз–Сарата, поблизу села Долинівка, сталася ДТП. За попередніми даними, 34-річна одеситка за кермом Hyundai не впоралась із керуванням на повороті, виїхала на зустрічну смугу та зіштовхнулась із вантажівкою Volkswagen, якою керував 53-річний житель Київщини.

Унаслідок зіткнення травмовано четверо осіб: обидва водії та двоє пасажирів легковика — 57-річна мати кермувальниці та 63-річний знайомий. Усі постраждалі госпіталізовані.

Водії були тверезими. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України. Слідство триває.