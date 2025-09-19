Зниклий у морі підліток: пошуки поблизу Одеси продовжуються

У Чорноморську продовжуються пошуки 15-річного хлопця, який зник під час купання в морі 28 липня. Як повідомляє ДСНС Одещини, рятувальники вже обстежили понад 1,5 млн м² морського дна, з них 47 тис. м² — за допомогою підводного дрона, а також понад 1 097 км узбережжя.

Пошуки тривають щодня. Нагадаємо, підліток зник у районі вулиці Пляжної під час сильного вітру та великих хвиль. Через погані погодні умови водолази не змогли розпочати роботу одразу — до пошуків приступили наступного ранку.