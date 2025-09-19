В Одеській області викрили схему «іспитів за гроші» в сервісному центрі МВС

23-річного одесита затримали під час передачі $2000, які він вимагав за "гарантовану" здачу іспитів у ТСЦ. За версією слідства, чоловік обіцяв за гроші "вирішити питання" з теоретичними та практичними екзаменами на водійські права, посилаючись на нібито зв’язки в сервісних центрах міста.

Схему викрили оперативники Одеського управління внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції Одещини. Зловмисника затримали "на гарячому" — під час отримання чергового хабаря.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.