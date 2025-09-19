Одеська область: фермер вимагає повернення своєї техніки після 7 років тяганини

У Кілії, на півдні Одещини, фермер Олег Кройтор вже понад сім років не може повернути свою сільгосптехніку, яку правоохоронці вилучили у 2018 році за надуманими підставами. Техніку передали третім особам у рамках кримінального провадження, яке згодом закрили за відсутністю підстав.

Попри закриття справи та численні судові рішення про повернення майна, поліція й прокуратура Кілії та Ізмаїла ігнорують вимоги закону. Причетні правоохоронці, замість відповідальності, просунулися по службі.

Фермер звинувачує силовиків у блокуванні рішень суду, а бездіяльність ДБР – у формальному розслідуванні. Відсутність техніки паралізувала роботу господарства, а сам Кройтор звернувся до Генерального прокурора з вимогою втрутитись у справу.