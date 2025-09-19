Експосадовиці з Доброслава загрожує до шести років за зловживання службовим становищем

Слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 завершили досудове розслідування стосовно колишньої начальниці одного з управлінь Доброславської селищної ради Одеського району, яку обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, жінка, перебуваючи на посаді, на підставі усної домовленості з приватним проєктантом погодила виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі дошкільного закладу. У документації були свідомо завищені ціни на матеріали та будівельні роботи.

Незважаючи на відсутність бюджетного фінансування на капремонт, посадовиця домоглася виділення коштів із резервного фонду, обґрунтовуючи це наслідками негоди. Закупівля послуг проводилася без дотримання передбачених законом процедур – без договорів, тендерів чи використання електронної системи закупівель.

У результаті укладення договору з приватною фірмою та виконання робіт за завідомо завищеними цінами бюджету громади було завдано збитків на суму понад 957 тисяч гривень. Цю суму підтверджено судовою оціночно-економічною експертизою.

На час слідства жінці було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Вона вже звільнена з посади.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинувачення підтримуватиме Доброславська окружна прокуратура, під процесуальним керівництвом якої і проводилося розслідування.

Колишній посадовиці загрожує до шести років позбавлення волі з можливим додатковим покаранням — забороною обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю строком до трьох років, а також штрафом у розмірі від 8 500 до 17 000 гривень.