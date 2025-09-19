639 тисяч гривень — на допомогу одеситам

19 вересня 2025 року відбулося дев’ятнадцяте засідання Комісії з розгляду питань надання адресної муніципальної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах і не мають можливості вчасно та в повному обсязі оплачувати житлово-комунальні послуги.

Під час засідання було розглянуто звернення мешканців міста Одеси щодо надання матеріальної підтримки на погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

За результатами розгляду Комісія ухвалила рішення про призначення адресної муніципальної допомоги 65 громадянам міста на загальну суму 639 390 грн. Також трьом заявникам було надано рекомендації для подальшого призначення такої допомоги.

Надання адресної муніципальної допомоги здійснюється в межах реалізації Міської цільової програми на 2024–2028 роки.