За незаконний вилов – обмеження волі та понад 350 тисяч гривень збитків

33-річного жителя Ренійської громади викрили під час незаконного вилову риби на озері Ялпуг. У нього вилучили човен, 1200-метрову сітку та понад 200 одиниць риби. Згідно з експертизою, шкода державі склала понад 353 тис. грн.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 249 КК України та призначив покарання – 1 рік і 6 місяців обмеження волі з іспитовим строком на рік. Також він має відшкодувати завдані збитки, а човен, рибу та знаряддя лову передадуть у дохід держави.

Поліція нагадує: порушення правил рибальства тягне адміністративну або кримінальну відповідальність.