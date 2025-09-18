В Одесі судитимуть групу вимагачів — їм загрожує до 12 років ув’язнення

Поліцейські та співробітники СБУ викрили трьох одеситів (23, 24 та 34 років), які через месенджер вимагали у 32-річного містянина 20 000 доларів, погрожуючи йому насильством. Частину коштів (1 500 доларів) зловмисники отримали під час зустрічі в одному з ресторанів Київського району.

Правоохоронці вилучили гроші, телефони та інші речові докази. Усім фігурантам обрали запобіжний захід — нічний домашній арешт.

Слідство завершено. Обвинувальний акт за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання в умовах воєнного стану) скеровано до суду. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Одеське РУП №1