В Аркадії триває фінальний етап реконструкції колектора

В Одесі продовжується третій, завершальний етап реконструкції колектора в районі Аркадії — одного з наймасштабніших інфраструктурних проєктів, що стартував у 2017 році.

Роботи охоплюють наземну й підводну частини системи водовідведення. Основна мета — стабілізувати роботу зливових мереж, які десятиліттями перебували в аварійному стані.

На ділянці від виходу з ґрунту до берега триває очищення старої труби. За проєктом, у неї вставляють нову поліетиленову трубу, а простір між ними заповнюють бетоном — для зміцнення конструкції та подовження її експлуатації.

Далі роботи перейдуть у морську частину: водолази монтуватимуть нову трубу поетапно, використовуючи баржу з краном.

«Це фінальний активний етап багаторічного проєкту, який забезпечить якісне водовідведення та комфорт для одеситів і гостей міста», — прокоментував міський голова Геннадій Труханов.

Після завершення робіт територію очистять від сміття. Очікується, що вже наступного літа оновлений пляж буде відкритий для відпочивальників.

Укріплення берега та нова набережна

Паралельно тривають роботи з берегоукріплення — на узбережжі від Аркадії до вулиці Новоберегової, між траверсами №2 та №3. Це дозволить зупинити руйнування берегової лінії під час штормів.

Наразі демонтують старі конструкції, забивають палі та готуються до бетонування. Також виготовляються елементи для майбутньої набережної: плити, блоки, хвилевідбійники.