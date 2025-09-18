Сусідні громади отримали від Одеси рятувальну техніку

17 вересня, у День рятівника, Одеса передала пожежну техніку сусіднім громадам Одеської агломерації. Авто надійшли від міжнародних партнерів міста.

Міський голова Геннадій Труханов привітав рятувальників зі святом і наголосив на важливості спільних дій:

«Одеса має техніку, але наші сусіди часто — ні. Разом ми рятуємо, відбудовуємо, живемо. Дві машини з Майнца поїдуть до Чорноморської громади, одна — до Фонтанської. Техніка з Бристоля також працюватиме за призначенням».

Передача відбулася за погодженням із міжнародними партнерами, які підтримують Одесу під час війни.

Також КУ «Рятувально-водолазна служба» отримала нове рятувальне спорядження та амуніцію від БФ «Дотягнись до неба».