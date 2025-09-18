Подарував життя після смерті: родина донора дала згоду на трансплантацію

У Роздільнянській лікарні відбулася експлантація серця та нирок від посмертного донора. Процедуру провели спільними зусиллями місцевих медиків, трансплантологів Інституту серця МОЗ України, а також фахівців Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.

Донором став 55-річний чоловік, у якого лікарі зафіксували смерть мозку внаслідок тяжкого порушення мозкового кровообігу та масивного крововиливу.

Завдяки згоді його родини органи було вилучено для подальшої трансплантації, що дало шанс на життя кільком тяжкохворим пацієнтам.