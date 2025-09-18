П’яний водій спричинив травмування двох людей в Ізмаїлі

Учора ввечері, 17 вересня, на вулиці Січових Стрільців у Ізмаїлі 47-річний водій легковика наїхав на двох чоловіків — 48 та 37 років, які переходили дорогу. Обох з травмами доставлено до лікарні.

У водія виявили ознаки сп’яніння — відібрані біозразки для експертизи. Його затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 ККУ — порушення ПДР у стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення та позбавлення права керування.

Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури. Призначено низку експертиз, встановлюються всі обставини.

Поліція закликає дотримуватись ПДР: водіям — не сідати за кермо напідпитку, не перевищувати швидкість, бути уважними; пішоходам — переходити дорогу лише у встановлених місцях і використовувати світловідбивачі в темну пору доби.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини