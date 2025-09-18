Конопля на городі: мешканці Саф’янівської громади постануть перед судом

У жителів Саф’янівської громади правоохоронці вилучили майже 300 кущів конопель та понад кілограм канабісу. 61-річний чоловік вирощував 198 кущів на присадибній ділянці, а також зберігав висушений наркотик на горищі. У 63-річного виявили ще 75 кущів.

Обидва зізналися, що вирощували рослини для власного вживання. Слідство встановило, що наркотики виготовляли та зберігали без мети збуту.

Суд вже розглянув матеріали щодо одного з фігурантів і засудив його до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на рік. Йому доведеться регулярно з’являтися до органу пробації та дотримуватись встановлених обмежень. У разі повторного правопорушення – реальний строк.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини