Які документи потрібні для відкриття рахунку ФОП?

Власна справа – це неймовірні перспективи та велика відповідальність. Попри управлінську свободу щодо вибору напряму діяльності та її організації, підприємці обмежені чітким регламентом, розробленим для кожної податкової групи ФОП та супутніми правилами здійснення господарської діяльності. Зокрема потрібно дотримуватися вимоги щодо обов’язкового відкриття банківського рахунку для здійснення безготівкових розрахункових операцій.

Відкрити рахунок для ФОП не складно, але важливо. Без відкриття рахунку підприємець не зможе приймати безготівкові платежі. тож це важливий крок для початку операцій.Спершу потрібно зареєструвати підприємство в ЄДР, а після цього подати заяву на відкриття рахунку. Тільки коли рахунок буде відкрито й активовано, підприємець зможе приймати безготівкові платежі.

Чому процес влаштовано саме таким чином, і вимога наявності рахунку є обов’язковою для всіх фізичних осіб-підприємців? Це необхідність для контролю грошових потоків, зокрема доходів та подальшої сплати податків. Завдяки їй державні служби підтримують прозорість економічних процесів та сприяють зниженню рівня тінізації економіки, що в цілому спрямоване на її зміцнення та підвищення рівня життя всіх економічно активних громадян.

Для підприємця наявність офіційного бізнес-рахунку полегшує ведення обліку завдчки простій процедурі відкриття та автоматизованим сервісам банку. Навпаки, допомагає самостійно контролювати свої доходи та витрати, чітко розраховувати податкові платежі, планувати економічні результати на майбутні періоди. Банківський рахунок для ФОП – це основа організації підприємницької діяльності, тому до вибору обслуговуючого банку важливо підходити виважено.

Щоб відкрити рахунок для ФОП, потрібно обрати надійний банк із зручним розрахунково-касовим обслуговуванням та подати заявку. Що відрізняє вигідні умови розрахунково-касового обслуговування від менш вигідних? Це комплексність надання послуг та відсутність зайвих витрат. Саме таку послугу пропонує Unex Bank: безкоштовне відкриття мультивалютного рахунку, відсутність щомісячних комісій за прийом і зняття коштів, нарахування відсотків на залишок та доступ до Клієнт-Банк.

Щодо документального супроводу, то для відкриття рахунку ФОП знадобиться:

паспорт (або ID-картка);

ідентифікаційний код (ІПН);

витяг з Державного реєстру ЄДР про реєстрацію ФОП.

Ці документи подаються разом із заявою на відкриття рахунку та заповненою короткою анкетою (опитувальником) клієнта. Такі документи необхідні банку для перевірки фінансової поведінки потенційного клієнта, зокрема відсутності у нього податкових порушень, зв’язків із країнами-агресорами та терористичними організаціями, фінансовими шахраями тощо. Витяг з ЄДР підтверджує реєстрацію ФОП та дозволяє пересвідчитися у тому, що умови обслуговування рахунків ФОП відповідають обраному напряму діяльності та групі оподаткування.

В Unex Bank наразі відкрити рахунок можна у відділенні банку або онлайн через форму зворотного зв'язку. Для другого варіанту необхідно мати електронний паспорт, зареєструватися у системі «Дія» та оформити кваліфікований електронний підпис (КЕП).